Álbum transforma animais de estimação em ídolos e arrecada recursos para castrações

Álbum conta com 62 figurinhas de pets distribuídos entre as seleções da Alemanha, Brasil, EUA, Espanha, França e México Luiz Calderan / Agencia RBS

Cristiano Ronaldo, Messi, Vinicius Júnior... tem gente combinando troca, comprando pacotinhos, fazendo de tudo para completar o álbum.

Mas, se ao invés destes craques conhecidos no mundo todo, as figurinhas tivessem a imagem de pets?

Inspirada na Copa do Mundo, a clínica veterinária Vet Care criou um álbum personalizado com cães e gatos que frequentam a creche pet do local. A ideia logo conquistou os tutores e virou sucesso.

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No lugar de craques do futebol, os “jogadores” latem ou miam. Organizados em seis seleções, os animais ganharam álbuns e figurinhas próprias, que podem ser colecionadas em pacotes com cinco cromos cada.

— Cada aluno tem a sua figurinha, o seu time. Os pacotinhos vêm lacrados, e o tutor só descobre quais ganhou quando abre, assim como no tradicional álbum da copa — explica a médica veterinária e uma das idealizadoras, Gabriela Oro.

Personalidade em jogo

Cada figura traz a característica dos pets Luiz Calderan / Agencia RBS

Ao todo, são 62 figurinhas, que mostram a personalidade de cada pet: tem os mais obedientes, os bagunceiros e aqueles que conquistam pelo carisma. E como no álbum de jogadores, neste também existem as raras: as mascotes da clínica, o gato Mimi e a cadelinha Sofia.

A brincadeira rapidamente caiu no gosto dos clientes da clínica. Assim como nas versões tradicionais, os tutores passaram a se encontrar para trocar figurinhas e completar a coleção.

— A gente achou a ideia maravilhosa. Eles são parte da nossa família, então é muito legal ver isso transformado em algo bonito e poder compartilhar e criar laços com outros tutores — conta a médica Michelle Zanferari, tutora de João Alfredo e Paçoca Maria.

As seleções reúnem pets com diferentes características. Há, por exemplo, a Alemanha com o goleiro Sky e as irmãs Martina e Leopoldina. A França entra em campo com Bob e Dorothy, enquanto os Estados Unidos apostam em Estrelinha e George. Já o México ganhou a “seleção dos gatinhos”, com Pudim e Amora.

A criação das equipes ficou por conta da equipe da clínica, que usou critérios curiosos para montar os times.

Mascotes da clínica ganharam espaço especial no álbum Luiz Calderan / Agencia RBS

— A gente levou em conta a raça, o país de origem e até o nome dos pets. Na seleção dos gatinhos, por exemplo, a identidade também aparece na bandeira, que foi adaptada com uma garra — explica a recepcionista Monique Santos.

Além da diversão, a iniciativa tem um objetivo solidário. Cada pacote de figurinhas custa R$ 5, e todo o valor arrecadado será destinado para ONG's que realizam castração de animais.

— O lucro do álbum vai ser revertido para castração de animais carentes, justamente para ajudar quem mais precisa — destaca Gabriela.