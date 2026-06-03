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Acusado de atropelar e matar dois ciclistas é absolvido pelo júri em Cruz Alta

Caso aconteceu em dezembro de 2024 e vitimou um homem e uma mulher na RS-481. Ministério Público diz que vai recorrer

Eduardo Krais

Repórter

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