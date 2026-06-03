Acusado de atropelar e matar dois ciclistas é absolvido pelo júri em Cruz Alta

Familiares e amigos estiveram presentes em frente à comarca durante o júri Eduardo Krais / Grupo RBS

Jucemar Soares Campos, acusado de atropelar e matar dois ciclistas na RS-481, em Boa Vista do Incra, em dezembro de 2024, foi absolvido. A decisão do júri popular foi proferida na noite de terça-feira (2).

Luiz Eduardo da Paixão, 39 anos, e Victoria Daronco, 24, morreram enquanto pedalavam na rodovia. O réu, de 45 anos, respondia por duplo homicídio com dolo eventual, qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

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Nove pessoas foram ouvidas ao longo do júri. Após a decisão, a defesa do réu, conduzida pelos advogados Gustavo Segala, Sabrina Ritter e Tiago Bataglin, disse que o resultado foi possível pois "a comunidade e principalmente os jurados tiveram acesso a todos os fatos e documentos do processo".