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"A gente só quer o que é nosso": ao menos 130 vigilantes de fóruns da região seguem sem salário desde o ano passado

Pagamentos da empresa Bankfort Vigilância foram retidos após denúncias; empresa está em recuperação judicial desde maio

Tatiana Tramontina

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Eduarda Costa

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