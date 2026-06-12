"A gente só quer o que é nosso": ao menos 130 vigilantes de fóruns da região seguem sem salário desde o ano passado

Trabalhadores contratados pela Bankfort seguem sem pagamento da empresa. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Ao menos 130 profissionais da vigilância dos fóruns do norte do RS seguem sem receber salários e benefícios. O problema se estende desde o antes do encerramento do contrato, em março, entre o Tribunal de Justiça do Estado (TJRS) e a empresa Bankfort Vigilância, alvo de denúncias de atrasos salariais e falta de pagamento de benefícios.

Na região de Passo Fundo, as reclamações começaram em novembro de 2025, mas se agravaram ao longo deste ano. Em todo o Estado, o Sindicato dos Vigilantes estima cerca de 500 trabalhadores afetados, que atuavam tanto em fóruns quanto para a Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

Segundo o sindicato, os funcionários permanecem sem retorno sobre salários e benefícios em atraso, como vale-alimentação, segunda parcela do 13º salário e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

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A reportagem conversou com um dos funcionários afetados, que relatou o caso mas não quis se identificar. Ele relembra que os problemas começaram em novembro de 2025, com atraso do vale-transporte e vale-alimentação, e que logo o problema apareceu também no atraso do salário:

— Tirávamos do bolso para ir trabalhar. A gente só quer receber o que é nosso e, bem na verdade, nem precisaria de processo. Se a gente trabalhou, a gente tem que receber. Este é o justo.

Em Passo Fundo, todos os funcionários do Fórum foram demitidos na troca das empresas terceirizadas, e nenhum deles recebeu os valores e direitos devidos. Conforme o presidente do sindicato, Claudiomir da Silva Brum, é difícil estimar quando ocorrerão os pagamentos:

— A Justiça retirou o Fórum como devedor, deixou somente a Bankfort. E aí, para a nossa surpresa, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial. Não sei quantos anos vai levar para o pessoal receber. Os vigilantes das escolas também seguem nessa situação. Alguns já tiveram audiência e a Bankfort nem apareceu.

O que dizem a Seduc e o Tribunal de Justiça

Os pagamentos envolvem a Secretaria de Educação e o Tribunal de Justiça. Por meio de nota, a Seduc afirmou que não fez mais repasses de pagamento ao saber dos problemas envolvendo a empresa terceirizada, e que investiga o caso por meio de processo administrativo.

"A Secretaria da Educação informa que tramitam processos administrativos para apuração de responsabilidade de empresa responsável pela prestação de serviços terceirizados de vigilância em Passo Fundo, em razão do não cumprimento de obrigações trabalhistas com os funcionários vinculados ao contrato. As apurações tratam de atraso no pagamento de salários, atraso no pagamento de benefícios (vale-transporte e vale-alimentação) e da não comprovação do recolhimento do FGTS.

A Seduc reforça que o contrato com a empresa não foi renovado.

Conforme previsto contratualmente e na legislação vigente, os pagamentos da Seduc à empresa estão condicionados à apresentação da documentação comprobatória da regular prestação dos serviços e do cumprimento das obrigações trabalhistas. Como a empresa não apresentou a documentação exigida, a Seduc não realizou o repasse de valores à ela. As pendências identificadas, inclusive, motivaram a abertura dos processos de responsabilização administrativa citados."

Já o Tribunal de Justiça informou que reteve os valores para garantir o pagamento de salários e rescisões por meio de ações judiciais, e que não há prazo para liberação desses valores.

"O contrato firmado com a empresa Bankfort Vigilância findou em 28/02/26, uma vez que foi rescindido unilateralmente, em decorrência dos problemas que a empresa vinha apresentando, tais como atrasos salarias e demais benefícios, e não pagamento do salário referente ao mês de janeiro. Em decorrência deste último fato mencionado, o TJRS entendeu pela retenção da nota fiscal referente ao mês de dezembro, de forma integral, ou seja, a empresa não recebeu os valores. O objetivo é assegurar o pagamento de salários e verbas rescisórias aos colaboradores, via ações judiciais próprias e/ou coletivas. Ressalto que as faturas de janeiro e fevereiro também serão submetidas para retenção, com o mesmo fim, quando houver protocolo, o que não ocorreu até o presente momento. Não há prazo para liberação destes valores."

O que diz a empresa

Por meio de nota, a empresa Bankfort Vigilância confirmou que entrou em recuperação judicial, mas que adota medidas para regularizar os pagamentos no menor prazo possível. Veja na íntegra:

"A Bankfort Vigilância Privada LTDA, informa que, em 04 de maio de 2026, foi deferido o processamento de sua recuperação judicial (processo n. 5076548-11.2026.8.21.0001), nos termos da legislação vigente.

A medida tem como objetivo viabilizar a reorganização financeira da empresa, assegurando a continuidade de suas atividades e a preservação dos empregos, bem como o cumprimento de suas obrigações perante credores.

A empresa reafirma seu compromisso em honrar integralmente seus passivos, com especial atenção às obrigações trabalhistas. Neste momento, o cenário é considerado positivo, e a Bankfort vem adotando todas as providências necessárias para, no menor prazo possível, regularizar os pagamentos devidos."

A Lince Segurança Patrimonial passou a operar nos fóruns após a rescisão unilateral do contrato entre o TJ-RS e a Bankfort. O contrato atual tem vigência até dezembro deste ano e pode ser prorrogado até 2028.