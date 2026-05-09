"Voltei a me sentir uma mulher cheia de sonhos": profissionalização muda realidade de mães em vulnerabilidade social

Paola Morgana Gai é mãe e participa de atividades de costura oferecidas pela central. CUFA / Divulgação

Em Passo Fundo, o empreendedorismo e a profissionalização têm mudado a realidade de mulheres que fazem parte do Grupo Mães da Central Única das Favelas (Cufa). A entidade oferece suporte para que elas conciliem o trabalho e a criação dos filhos.

Para a voluntária e trabalhadora doméstica Paola Morgana Gai, 30 anos, a iniciativa representa uma oportunidade de ampliar a renda, mas também de sonhar com o futuro.

— Tenho aproveitado a oportunidade de fazer todos os cursos gratuitos e não pretendo parar de me capacitar. Voltei a me sentir uma mulher cheia de sonhos e não somente a mãe, que é a coisa que eu mais amo no mundo, mas, ao mesmo tempo, é tão bom sentir que posso e vou viver muita coisa ainda — relata Paola.

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A voluntária é mãe de dois filhos: Bernardo, cinco anos, e Pietro, 10. Ela atua principalmente nas atividades de costura oferecidas pela Cufa. Sem rede de apoio, Paola leva seus filhos para participar de outras oficinas enquanto trabalha nas suas criações.

— Reaproveitamos o que chega até nos como sobras de persianas e uniformes usados, materiais que dificilmente teria outro destino senão o lixo, e nós transformamos em novos produtos. Isso nos gera renda, autonomia financeira e fortalece a autoestima —conta.

Alcance

Pietro Jornada, 10 anos, participa de oficinas de música. CUFA / Divulgação

Desde 2016, a Cufa desenvolve projetos sociais, culturais, esportivos e educacionais voltados para jovens de bairros com alta vulnerabilidade social em Passo Fundo.

De acordo com o coordenador da Cufa no município, Guilherme Barreto, a entidade cria oportunidades onde o poder público e outras instituições não conseguem chegar com efetividade:

— A instituição atua como ponte entre a comunidade, o poder público e a iniciativa privada, trazendo investimentos, projetos e oportunidades para os territórios periféricos.

Estruturada, a central conta com uma equipe técnica multidisciplinar que realiza oficinas culturais, esportivas, formação técnica, assistência social, batalhas de rima, fotografia e demais projetos.