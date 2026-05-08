Geral

Estragos
Notícia

Vento acima de 80 km/h causa queda de árvores e danos estruturais no norte e noroeste do RS

Vento de até 81 km/h causou queda de árvores, danos em residências e falta de energia em diversas cidades

Alessandra Hoppen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS