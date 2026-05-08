Vento acima de 80 km/h causa queda de árvores e danos estruturais no norte e noroeste do RS

O vento forte que atingiu municípios do norte e noroeste do Estado entre a noite de quinta-feira (7) e a madrugada desta sexta (8) provocou danos em pelo menos 10 cidades. Foram registradas principalmente queda de árvores, galhos e problemas na rede elétrica.

Em Santa Rosa, árvores caíram em vias públicas nas proximidades do anel rodoviário do bairro Cruzeiro e na RS-307, próximo ao acesso ao aeroporto municipal. Uma árvore também caiu sobre um veículo. A Defesa Civil informou ainda danos em três residências e necessidade de remoção de vegetação das ruas.

Em Passo Fundo, onde os ventos chegaram a 81 km/h, houve queda de árvores e galhos em diferentes pontos da cidade no início da noite de quinta. Já em municípios do noroeste, como Panambi, árvores caíram e houve danos na rede elétrica, causando falta de energia nos bairros Italiana e Planalto.

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Em São Luiz Gonzaga houve danos em residências, corte de árvores e entrega de lonas para moradores atingidos. Em Santo Ângelo e Giruá, foram registradas quedas de árvores em vias urbanas.

Na região de Cruz Alta, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou queda de árvores sobre rodovias. O Corpo de Bombeiros também atendeu ocorrências de destelhamentos em residências e realizou a entrega de lona para uma família atingida.