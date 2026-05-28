Universidade de Passo Fundo elege nova reitoria

A Universidade de Passo Fundo (UPF) elegeu na quarta-feira (27) a nova reitoria que ficará à frente da gestão 2026/2030 na instituição. A solenidade de posse ocorrerá no dia 17 de julho.
Com 93% dos votos válidos os professores Edison Alencar Casagranda, Ana Carolina Bertoletti De Marchi e Rafael Pavan serão os novos gestores da universidade, assumindo, respectivamente, os cargos de Reitor, Pró-reitora Acadêmica e Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.
Conforme o reitor eleito, os eixos estruturantes da nova gestão foram, ao longo dos últimos meses, discutidos com a comunidade acadêmica. Durante esse período, a UPF realizou uma série de encontros temáticos sobre o ensino superior e o futuro das universidades.
— Foi a partir desse movimento que construímos essa proposta, estruturada a partir de três conceitos fundamentais: Universidade, Identidade e Futuro. A noção de Identidade remete aos valores, à cultura e às experiências que orientam a construção de um projeto de futuro. Nossa identidade é o elo entre a tradição e a capacidade de gerar inovação — disse Casagranda.
Nesse sentido, a instituição destaca, entre as prioridades da nova gestão, os seguintes eixos:
- identidade comunitária, regional e inovadora
- qualidade educativa
- formação permanente
- gestão ágil, planejada e estratégica
- sustentabilidade acadêmico-financeira e ambiental
- experiência formativa com pertencimento estudantil.
Conheça a nova gestão
- Reitor Edison Alencar Casagranda: graduado em Filosofia pela UPF, mestre em Filosofia pela PUCRS e doutor em Filosofia pela UFSC. Professor dos cursos da área de educação e da Pós-Graduação em Educação, ele é docente da UPF desde 1996. Já foi coordenador de curso de graduação, diretor de unidade acadêmica, vice-reitor de graduação e é o atual pró-reitor acadêmico da UPF.
- Pró-reitora Acadêmica Ana Carolina Bertoletti De Marchi: graduada em Informática pela PUCRS com mestrado em Ciência da Computação e doutorado em Informática na Educação, ambos pela UFRGS. Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação da UPF desde 2022, ela já foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano e da UPF Virtual. É professora da UPF desde 2001.
- Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Rafael Pavan: graduado em Ciências Contábeis e em Direito, além de ser mestre e doutor em Educação pela UPF. Professor da UPF desde 2007, Pavan é empresário e integrante da Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul. Atualmente é integrante do Conselho Diretor da Fundação Universidade de Passo Fundo.