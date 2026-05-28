Universidade de Passo Fundo elege nova reitoria

Nova gestão vai tomar posse em 17 de julho. Camila Guedes / UPF / Divulgação

A Universidade de Passo Fundo (UPF) elegeu na quarta-feira (27) a nova reitoria que ficará à frente da gestão 2026/2030 na instituição. A solenidade de posse ocorrerá no dia 17 de julho.

Com 93% dos votos válidos os professores Edison Alencar Casagranda, Ana Carolina Bertoletti De Marchi e Rafael Pavan serão os novos gestores da universidade, assumindo, respectivamente, os cargos de Reitor, Pró-reitora Acadêmica e Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

Conforme o reitor eleito, os eixos estruturantes da nova gestão foram, ao longo dos últimos meses, discutidos com a comunidade acadêmica. Durante esse período, a UPF realizou uma série de encontros temáticos sobre o ensino superior e o futuro das universidades.

— Foi a partir desse movimento que construímos essa proposta, estruturada a partir de três conceitos fundamentais: Universidade, Identidade e Futuro. A noção de Identidade remete aos valores, à cultura e às experiências que orientam a construção de um projeto de futuro. Nossa identidade é o elo entre a tradição e a capacidade de gerar inovação — disse Casagranda.

Nesse sentido, a instituição destaca, entre as prioridades da nova gestão, os seguintes eixos:

identidade comunitária, regional e inovadora

qualidade educativa

formação permanente

gestão ágil, planejada e estratégica

sustentabilidade acadêmico-financeira e ambiental

experiência formativa com pertencimento estudantil.

Conheça a nova gestão