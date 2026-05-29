"Trocava o lenço pela cruz missioneira": artistas relembram autenticidade e essência como legado de Pedro Ortaça

Pedro Ortaça trocava o lenço pela cruz missioneira carregada no peito. Clio Luconi / Divulgação

A cruz missioneira no peito e o canto enraizado na terra vermelha fizeram de Pedro Ortaça uma das representações mais autênticas da cultura gaúcha. Pouco depois das celebrações dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis, silenciou, na madrugada desta sexta-feira (29), uma das vozes que melhor traduziu o legado missioneiro.

Para além da despedida de um artista, a morte de Ortaça mobiliza músicos, compositores e intérpretes da música regionalista, que o definem como um dos grandes esteios da essência missioneira e da identidade cultural do Rio Grande do Sul.

Para o músico César Oliveira, Pedro Ortaça representava uma das "mais puras vertentes da música missioneira", enraizada em São Luiz Gonzaga, terra onde nasceu. Entre as principais características, César destaca que o cantor nunca precisou mudar sua essência para permanecer relevante.

— A autenticidade, a essência e a raiz da música dele eram únicas. Essa foi a maior lição que ele deixou: ser autêntico. Ele começou de uma maneira e terminou sua missão aqui da mesma forma — diz.

O músico também relembra a participação de Pedro Ortaça na abertura do álbum Cantiga para o Meu Chão, em uma declamação que marcou a trajetória da dupla César Oliveira & Rogério Melo.

Já o cantor Elton Saldanha afirma que a música regional gaúcha deve muito ao legado deixado pelo artista.

— Sempre foi uma referência pelo estilo missioneiro, pela maneira de falar da cultura da terra e da liberdade. Os ritmos gaúchos, o timbre de voz, a vibração com que ele cantava… é uma perda irreparável — lamenta.

Conterrâneo de Ortaça, Ricardo Comasseto traz na memória a convivência com o artista por meio do pai.

— Quando eu comecei a aprender a tocar cordeona ele encontrou com meu pai e disse para o pai que era para ele dar força para eu seguir tocando, que estava no caminho certo. E isso nos emociona muito — relembra.

Cruz carregada no peito

Entre as marcas mais simbólicas de Pedro Ortaça estava a cruz missioneira usada no peito — símbolo que, segundo César Oliveira, traduzia a conexão profunda do artista com a história das Missões.

— Ele trocava o lenço pela cruz missioneira. Pelo que eu me lembro, era o único que usava a cruz no peito daquela forma. Ele carregava as Missões na identidade, no jeito de cantar e na mensagem — relembra.

As referências indígenas, jesuíticas e da cultura missioneira atravessaram toda a obra do cantor. Sua última música lançada, "Pena Guarani", denunciava injustiças sociais e fazia referência ao sofrimento dos povos indígenas, tema recorrente em sua trajetória artística.

Rogério Melo, parceiro musical e admirador de longa data, lembra que Ortaça transformou a própria terra em canto.

— Ele sempre cantou as Missões com imponência. Esse legado fica para todos nós: cantar o próprio chão com respeito, carinho e verdade — afirma o músico Rogério Melo.

Comasseto também destaca o legado missioneiro e o respeito ao chão como características marcantes:

— Nos deixa respeito, dignidade da nossa música, da nossa cultura e sempre levar o nosso coração cheio de música e o legado das missões.

Um canto à família

Além da música, amigos e colegas destacam a ligação de Pedro Ortaça com a família como uma de suas maiores marcas pessoais e artísticas.

— A família sempre esteve junto dele desde o início. Isso era muito forte na trajetória do Pedro Ortaça. Ele deixou a lição de que não somos nada sem a família, que ela é nosso alicerce e nossa raiz — diz César Oliveira.

Rogério Melo também recorda o convívio próximo com o artista e a participação dele em um disco da dupla.

— Foi a realização de um sonho cantar com ele e ter sua participação em um trabalho nosso. Ele deixa um legado como homem gaúcho, como pai de família e como artista que ensinou amor e respeito pela terra e pelas nossas coisas. Ele era muito brincalhão. Passava uma imagem mais fechada, mas era um cara divertido e muito humano — afirma.