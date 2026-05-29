Geral

Eternizado
Notícia

"Trocava o lenço pela cruz missioneira": artistas relembram autenticidade e essência como legado de Pedro Ortaça

Último dos quatro troncos missioneiros, Pedro Ortaça morreu aos 83 anos na madrugada desta sexta-feira (29), em Ijuí, na Região Noroeste

Alessandra Hoppen

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS