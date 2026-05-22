Trabalhador morre em acidente entre dois ônibus da Coleurb em Passo Fundo

Caso foi na madrugada desta sexta, na garagem da empresa. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Um funcionário da Coleurb, empresa de transporte público de Passo Fundo, no norte do Estado, morreu enquanto trabalhava na garagem da empresa madrugada desta sexta-feira (22).

Conforme informações da Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 3h10min, no bairro Petrópolis. A vítima estava do lado de fora de um dos veículos e tentou abrir a porta pela janela do motorista.

Nesse momento, conforme a investigação, ele acabou soltando o freio de mão do ônibus, que começou a se movimentar. O trabalhador foi prensado entre o coletivo em movimento e outro ônibus que estava estacionado no local.

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A morte foi constatada ainda na garagem da empresa. Ele foi identificado como Cristian Daniel dos Santos Silveira, 28 anos. O caso é investigado como acidente de trabalho.

Por meio de nota, a Coleurb confirmou o caso e disse que presta apoio aos familiares da vítima. Leia na íntegra:

"A Coleurb informa, com profundo pesar, o falecimento de um de seus colaboradores ocorrido nesta data.

Neste momento, a prioridade da empresa é prestar todo o apoio e solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho.