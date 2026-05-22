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Trabalhador morre em acidente entre dois ônibus da Coleurb em Passo Fundo

Vítima foi identificada como Cristian Daniel dos Santos Silveira, 28 anos. Polícia Civil trata caso como acidente de trabalho

Alessandra Hoppen

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Eduarda Costa

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