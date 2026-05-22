Trabalhador morre em acidente entre dois ônibus da Coleurb em Passo Fundo

Um funcionário da Coleurb, empresa de transporte público de Passo Fundo, no norte do Estado, morreu enquanto trabalhava na garagem da empresa madrugada desta sexta-feira (22).
Conforme informações da Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 3h10min, no bairro Petrópolis. A vítima estava do lado de fora de um dos veículos e tentou abrir a porta pela janela do motorista.
Nesse momento, conforme a investigação, ele acabou soltando o freio de mão do ônibus, que começou a se movimentar. O trabalhador foi prensado entre o coletivo em movimento e outro ônibus que estava estacionado no local.
A morte foi constatada ainda na garagem da empresa. Ele foi identificado como Cristian Daniel dos Santos Silveira, 28 anos. O caso é investigado como acidente de trabalho.
Por meio de nota, a Coleurb confirmou o caso e disse que presta apoio aos familiares da vítima. Leia na íntegra:
"A Coleurb informa, com profundo pesar, o falecimento de um de seus colaboradores ocorrido nesta data.
Neste momento, a prioridade da empresa é prestar todo o apoio e solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho.
Em respeito à família e ao momento delicado, não serão divulgados outros detalhes neste momento."