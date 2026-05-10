Trabalhador morre e outro fica ferido após soterramento por carga de eucalipto em Fontoura Xavier

Um trabalhador morreu e outro ficou ferido após serem atingidos por uma pilha de toras de eucalipto em Fontoura Xavier, no norte do Estado. O acidente ocorreu durante o carregamento de um caminhão de madeira.
Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Soledade, a guarnição foi acionada pela sala de operações da Brigada Militar para atender a ocorrência. No local, os socorristas encontraram uma das vítimas já sem vida. O outro trabalhador estava consciente, mas com uma das pernas presa sob a carga de madeira.
O homem foi encaminhado pela ambulância da prefeitura ao Hospital de Caridade Frei Clemente. Segundo os bombeiros, ele apresentava fratura fechada em um dos membros inferiores.
A Brigada Militar permaneceu no local até a chegada da funerária e a liberação do corpo pela autoridade policial. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), que deve apurar as circunstâncias do acidente. A identidade da vítima fatal não foi divulgada.