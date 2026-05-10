Trabalhador morre e outro fica ferido após soterramento por carga de eucalipto em Fontoura Xavier

Socorristas encontraram uma das vítimas já sem vida e outra com uma das pernas presas sob a madeira Corpo de Bombeiros Militar de Soledade / Divulgação

Um trabalhador morreu e outro ficou ferido após serem atingidos por uma pilha de toras de eucalipto em Fontoura Xavier, no norte do Estado. O acidente ocorreu durante o carregamento de um caminhão de madeira.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Soledade, a guarnição foi acionada pela sala de operações da Brigada Militar para atender a ocorrência. No local, os socorristas encontraram uma das vítimas já sem vida. O outro trabalhador estava consciente, mas com uma das pernas presa sob a carga de madeira.

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O homem foi encaminhado pela ambulância da prefeitura ao Hospital de Caridade Frei Clemente. Segundo os bombeiros, ele apresentava fratura fechada em um dos membros inferiores.