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Trabalhador morre e outro fica ferido após soterramento por carga de eucalipto em Fontoura Xavier

Acidente ocorreu durante o carregamento de um caminhão com toras de eucalipto; uma vítima morreu no local e outra foi encaminhada ao hospital de Soledade

Amanda de Andrade

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