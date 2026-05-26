Temporal e queda de granizo causam estragos em ao menos 20 residências em Sananduva

Uma intensa chuva acompanhada de queda de granizo causou estragos em Sananduva, no norte do Estado, na noite desta segunda-feira (26). Relatório parcial divulgado pela Defesa Civil do município indica que ao menos 20 residências registraram estragos.

Também houve acúmulo de água em cinco salas comerciais. A queda de granizo danificou telhas de diversas casas. Quatro escolas tiveram estragos por conta do temporal.

O temporal começou por volta das 21h e durou aproximadamente 20 minutos. Apesar dos estragos, a Defesa Civil confirmou que não há registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas.

Na zona rural, algumas propriedades registraram estragos nas lavouras, e estradas vicinais estão bloqueadas por conta de acúmulo de água, lama e pedras, especialmente na divisa com São João da Urtiga, Centenário e Floriano Peixoto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil já iniciaram os protocolos de atendimento e providenciaram a entrega de lonas para cobrir as residências afetadas. Segundo as autoridades locais, a situação no município já se encontra sob controle.