Temporal deixa desalojados e danos em cerca de cem casas em Ernestina

O município de Ernestina, no norte do RS, registrou estragos depois que um temporal atingiu a região na madrugada deste sábado (2). Pelo menos oito pessoas ficaram desalojadas, 10 casas foram destelhadas e houve queda de árvores na cidade, interior e na RS-153.

De acordo com o prefeito Odir João Boehm, a tempestade começou por volta de 00h10min. Apuração preliminar da prefeitura aponta para danos em cerca de cem residências, prédios de órgãos públicos, escolas e um ginásio.

— A gente passou a noite inteira trabalhando, liberando ruas com as máquinas e continuamos agora de manhã. É bem grande o dano. Pretendemos decretar situação de emergência assim que chegar a Defesa Civil. Teremos uma reunião às 10h — informou Boehm.

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Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Além de Ernestina, o município de Marau também reportou danos em decorrência da chuva.

Conforme a Defesa Civil, houve danos em telhados de 36 residências e 10 ocorrências de queda de árvores, com obstrução de ruas em diversos bairros da cidade e de localidades no interior.



