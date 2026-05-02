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Temporal deixa desalojados e danos em cerca de cem casas em Ernestina

Tempestade começou por volta de 00h10min deste sábado (2). Município avalia decretar situação de emergência

Rebecca Mistura

Repórter

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