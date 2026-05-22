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Marcas da violência
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"Sempre gostei de sorrir, mas hoje só parte do rosto funciona": mulher atacada a mando do ex-marido arrecada recursos para cirurgia

Daiane Luiza Martins foi alvo de uma tentativa de feminicídio planejada pelo ex, Newilson Dalbosco de Castro. Vítima convive com paralisia facial causada pelo ataque

Rebecca Mistura

Repórter

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