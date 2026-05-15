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Oito anos depois
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Réu por matar vizinho após discussão sobre motosserra vai a júri em Passo Fundo: "vivemos filme de terror"

Julgamento começa na segunda (18), no Fórum de Passo Fundo. Claudir Pereira é acusado de esfaquear o vizinho Marco Aurélio Lengler durante briga

Alessandra Hoppen

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Tatiana Tramontina

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