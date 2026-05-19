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Réu por matar vizinho após discussão por motosserra é condenado a quatro anos de prisão em Passo Fundo

Claudir Pereira foi condenado por homicídio simples privilegiado, com pena de quatro anos em regime aberto

Tatiana Tramontina

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Alessandra Hoppen

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