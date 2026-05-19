Réu por matar vizinho após discussão por motosserra é condenado a quatro anos de prisão em Passo Fundo

Claudir foi condenado a quatro anos de reclusão em regime aberto. Alessandra Hoppen / Agência RBS

Terminou depois da meia-noite desta terça-feira (19) o júri de Claudir Pereira, acusado de matar o vizinho Marco Aurélio Lengler após uma discussão em Passo Fundo, em abril de 2018. O julgamento começou na manhã de segunda (18), no Fórum de Passo Fundo.

Ao fim da sessão, Claudir foi condenado a quatro anos de reclusão em regime aberto por homicídio simples privilegiado, com indenização mínima de R$ 150 mil. Segundo a defesa, os jurados reconheceram a tese de “violenta emoção”.

Conforme o advogado Fabrício Lorendi Pinheiro, o conselho de sentença entendeu que a vítima teria provocado o réu, que estava sob domínio de emoção quando aconteceu o crime.

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Também foi afastada a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, inicialmente apontada na denúncia do Ministério Público.

Relembre o caso

O crime aconteceu em abril de 2018, na Vila Rodrigues, em Passo Fundo. Conforme a investigação, a discussão começou após Marco Aurélio Lengler reclamar do barulho de uma motosserra utilizada pelo vizinho, Claudir Pereira.

Segundo testemunhas, Marco teria reclamado inicialmente da sacada do apartamento onde morava, alegando que o filho havia sido acordado pelo barulho. Depois, desceu até a residência vizinha.

Durante a confusão, Marco Aurélio foi atingido por duas facadas no peito. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas morreu após dar entrada na unidade.