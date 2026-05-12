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Congelante 🥶
Notícia

Região Norte registra temperaturas negativas nesta terça; Getúlio Vargas marcou -1,5ºC

Temperatura foi a segunda menor do RS, atrás apenas de Vacaria, com -3,4ºC. Cidades como Lagoa Vermelha tiveram geada no amanhecer

Alessandra Hoppen

Repórter

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