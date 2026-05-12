Região Norte registra temperaturas negativas nesta terça; Getúlio Vargas marcou -1,5ºC

Duas das três cidades que registraram temperaturas negativas no Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira (12) ficam no norte do Estado.
Em Getúlio Vargas, os termômetros marcaram -1,5ºC, conforme dados do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro). O município teve a segunda menor temperatura do RS, atrás apenas de Vacaria, que registrou -3,4ºC.
Pouco mais de 120 quilômetros dali, em Soledade, a mínima foi de -0,7ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já em Lagoa Vermelha, os termômetros chegaram a 0,5ºC. Em Casca, a mínima registrada foi de 0,6ºC e em Passo Fundo, fez 1,9ºC.
Além do frio intenso, moradores de cidades da região registraram formação de geada ao amanhecer, especialmente em áreas de campo e lavouras. Em Lagoa Vermelha, a paisagem ficou coberta por uma fina camada de gelo nas primeiras horas do dia.
O Rio Grande do Sul segue sob influência de uma massa de ar polar, responsável pela queda acentuada das temperaturas. Conforme a previsão, o frio deve continuar durante as próximas madrugadas, principalmente em municípios da Serra, Norte e Campos de Cima da Serra.