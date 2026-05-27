Rádio Gaúcha estreia em Passo Fundo e região, na frequência 101.9 FM

Estreou na manhã desta quarta-feira (27) a rádio Gaúcha Passo Fundo, no norte do RS. A programação está no ar, na frequência 101.9 FM. A novidade acompanha o Dia D de programação especial da Rádio Gaúcha.

— Passo Fundo é a cidade onde começou a história do Grupo RBS, com nosso fundador. Temos agora uma rádio Gaúcha Passo Fundo, uma novidade muito aguardada pelo nosso público da região Norte. Nos próximos meses, teremos uma programação local, para falar dos temas específicos da região e dar visibilidade pra tudo o que acontece no norte do Estado — disse a CEO da RBS Mídias, Patrícia Fraga.

Os programas Gaúcha Atualidade, Timeline, Sala de Redação, Gaúcha+, Conversas Cruzadas e Show dos Esportes serão transmitidos de diferentes pontos de Porto Alegre e de Passo Fundo (veja detalhes abaixo), com presença de comunicadores e distribuição de brindes.

Programação está no ar na 101.9 FM. Alessandra Hoppen / Agência RBS

Em Passo Fundo, o Gaúcha+ será transmitido da Praça Marechal Floriano, tradicional Praça da Cuia, no centro da cidade, com a presença dos comunicadores Mariana Ceccon e Leandro Staudt.

Confira abaixo a programação do "Dia D" do Grupo RBS. Todos os programas serão transmitidos no YouTube, com cobertura nas redes sociais.