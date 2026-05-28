Produtos vencidos há quase 10 anos: duas toneladas de alimentos são apreendidas no noroeste do RS

Operação apreendeu duas toneladas de produtos impróprios para consumo em três mercados de Braga, no noroeste do Estado, nesta quarta-feira (27). Um dos estabelecimentos foi interditado em razão das más condições de higiene encontradas durante a fiscalização.
Entre os produtos recolhidos estavam carnes e pescados sem procedência, armazenados em temperaturas inadequadas e até recongelados. Também foram encontrados alimentos vencidos, como pães, massas, panetones, refrigerantes e até garrafas de vinho com validade expirada desde 2017.
No mercado interditado, os agentes encontraram sujeira, além de moscas e baratas vivas e mortas, especialmente na área dos freezers.
Parte dos alimentos apreendidos foi destinada a uma ONG de proteção animal, após avaliação de médico veterinário.
Operação
A operação foi coordenada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio do Programa Segurança dos Alimentos, com apoio da Defesa do Consumidor de Porto Alegre e da Comarca de Coronel Bicaco.
Também atuaram na fiscalização servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Vigilância Sanitária Municipal de Braga, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).