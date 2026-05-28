Produtos vencidos há quase 10 anos: duas toneladas de alimentos são apreendidas no noroeste do RS

Operação apreendeu duas toneladas de produtos impróprios para consumo em três mercados de Braga, no noroeste do Estado, nesta quarta-feira (27). Um dos estabelecimentos foi interditado em razão das más condições de higiene encontradas durante a fiscalização.

Entre os produtos recolhidos estavam carnes e pescados sem procedência, armazenados em temperaturas inadequadas e até recongelados. Também foram encontrados alimentos vencidos, como pães, massas, panetones, refrigerantes e até garrafas de vinho com validade expirada desde 2017.

No mercado interditado, os agentes encontraram sujeira, além de moscas e baratas vivas e mortas, especialmente na área dos freezers.

Parte dos alimentos apreendidos foi destinada a uma ONG de proteção animal, após avaliação de médico veterinário.

Operação

A operação foi coordenada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio do Programa Segurança dos Alimentos, com apoio da Defesa do Consumidor de Porto Alegre e da Comarca de Coronel Bicaco.