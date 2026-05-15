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Dia Internacional da Família
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Procura por adoção cresce e Passo Fundo tem 56 pessoas aptas a adotar crianças ou adolescentes

Entre 2024 e 2026, município teve 24 crianças adotadas. Dia da Família é lembrado anualmente em 15 de maio

Heloisa Gamero

Repórter

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