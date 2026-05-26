Passo Fundo tem quase 1 mil estagiários ativos; busca por experiência impulsiona contratações

O número de oportunidades cresceu cerca de 8% nos últimos anos. Maicon Parizotto / Agencia RBS

Passo Fundo ampliou a oferta de vagas de estágio nos últimos anos, impulsionada principalmente pelos setores de saúde, educação e serviços, e se mantém entre os principais polos do interior do Rio Grande do Sul para inserção de jovens no mercado de trabalho ainda durante os estudos.

A estudante de Medicina Veterinária Luize Bencke Petry, 22 anos, faz parte desse cenário. Desde março de 2026, ela atua como estagiária em um laboratório veterinário onde acompanha rotinas laboratoriais e tem contato direto com diferentes patologias veterinárias.

— A busca por mais conhecimento prático foi o principal motivo para eu procurar um estágio. É fato que nenhuma faculdade proporciona 100% do conhecimento que precisamos ter após formados. Quanto mais buscamos, mais áreas conhecemos, mais aprendizados temos e melhor o nosso futuro no início da carreira — afirma.

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Segundo a estudante, a experiência também ajuda na definição da área em que pretende atuar futuramente:

— Gostaria de conhecer as tantas áreas que a veterinária possui, para no momento de iniciar a carreira, já ter um caminho pré-definido a seguir — completa.

Atualmente, 982 estudantes têm contratos de estágio ativos no município, conforme dados do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS). O número de oportunidades cresceu cerca de 8% nos últimos anos.

Inserção no mercado

A estudante de Medicina Veterinária Luize Bencke Petry, 22 anos, é estagiária em uma clínica. Luize Bencke Petry / Arquivo pessoal

O crescimento da área pode ser explicado pelo perfil econômico e universitário de Passo Fundo. Referência regional nas áreas da saúde e da educação, a cidade concentra vagas principalmente em Administração, Direito, Pedagogia, Computação, Educação Física, Engenharias e também vagas gerais, para estudantes do Ensino Médio.

De acordo com o CIEE, a maioria dos contratos envolve jovens entre 16 e 23 anos. Do total de estagiários, 57% cursam o Ensino Superior e 43% estão no Ensino Médio. O setor de serviços lidera as contratações de estagiários, seguido do setor de indústria.

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— Mais do que uma atividade acadêmica complementar, o estágio representa uma oportunidade concreta de desenvolvimento humano, social e profissional para milhares de jovens — explica o gerente de estágios do CIEE, Marcos Pan.

Proposta vetada

O assunto voltou ao centro das discussões nas últimas semanas por devido a um projeto de lei que propunha alterar a Lei do Estágio. O texto previa que o período durante a graduação fosse reconhecido como experiência profissional, podendo ser usado como comprovação em processos seletivos e concursos públicos.

No entanto, o projeto foi vetado pelo presidente Lula no dia 11 de maio. O veto foi justificado sob o argumento de que a proposta descaracteriza o estágio ao equipará-lo a uma experiência profissional plena, quando sua função é essencialmente pedagógica e complementar à formação acadêmica.

Além disso, o Executivo apontou que a mudança poderia gerar distorções em concursos públicos e outros processos seletivos ao interferir nos critérios de avaliação de candidatos e na forma como a experiência profissional é considerada.

Apesar do veto, o gerente do CIEE aponta que nada muda em relação à importância do estágio no desenvolvimento dos jovens e na facilitação da inserção no mercado.

— É por meio do estágio que muitos estudantes têm o primeiro contato com a rotina do mundo do trabalho — acrescenta.