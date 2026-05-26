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Passo Fundo tem quase 1 mil estagiários ativos; busca por experiência impulsiona contratações

Cidade registra crescimento nas vagas de estágio, com destaque para os setores de saúde, educação e serviços

Amanda de Andrade

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