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Dia Mundial da Reciclagem
Notícia

Passo Fundo recicla 9% das 230 toneladas de resíduos produzidas por dia: "falta olhar estratégico"

Apesar de estar acima da média nacional de reciclagem, cidade ainda descarta toneladas de materiais reaproveitáveis. Dia da Reciclagem é lembrado em 17 de maio

Eduarda Costa

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