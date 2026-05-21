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Pai e filho são condenados a mais de 90 anos de prisão por mortes de ex-sogra e ex-cunhada em Casca

Vanderlei e Davide Tickz foram condenados por duplo homicídio qualificado. Eles foram mandantes da morte de Neusa e Ana Paula Rapkievicz, mãe e filha, em Casca

Alessandra Hoppen

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