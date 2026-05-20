Geral

Norte do RS
Notícia

Pai e filho acusados de mandar matar a ex-sogra e a ex-cunhada são julgados em Casca

Três executores já foram condenados em júri realizado em março. Crime ocorreu em 2020 e vitimou Neusa Maria Rapkievicz e Ana Paula Rapkievicz

Alessandra Hoppen

Enviar emailVer perfil

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS