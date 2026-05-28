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Operação do MP investiga prefeito de Liberato Salzano por corrupção e desvio de recursos públicos

Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na prefeitura, residências de investigados e empresas em três municípios gaúchos

Alessandra Hoppen

Repórter

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