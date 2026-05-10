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Notícia

Onda de frio derruba temperaturas no RS e acende alerta para geada nesta segunda-feira

Massa de ar polar provoca o amanhecer mais frio do ano em Passo Fundo; Serra Gaúcha registrou mínimas próximas de 3°C

Amanda de Andrade

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