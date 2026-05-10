Onda de frio derruba temperaturas no RS e acende alerta para geada nesta segunda-feira

A massa de ar polar começou a atuar no Rio Grande do Sul ainda na sexta-feira (8). Alessandra Hoppen / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul registrou, neste domingo (10), o dia mais frio do ano até agora, com temperaturas abaixo dos 5°C em diversas regiões e previsão de geada para o início da semana. Em Passo Fundo, a mínima chegou a 4,4°C durante a madrugada, enquanto cidades da Serra Gaúcha, como Bom Jesus e Vacaria, tiveram marcas próximas de 3°C.

Segundo o analista do laboratório de meteorologia da Embrapa Trigo, Aldemir Pasinato, esta é a primeira onda de frio mais intensa e duradoura de 2026 no Estado.

A massa de ar polar começou a atuar no Rio Grande do Sul ainda na sexta-feira (8) à noite e deve permanecer até pelo menos terça-feira (12). Conforme Pasinato, o domingo foi marcado por temperaturas muito baixas ao longo de todo o dia, com máxima de apenas 8,8°C em Passo Fundo.

As regiões mais atingidas pelo frio foram a Serra Gaúcha e a Campanha. Em Bom Jesus, os termômetros registraram 3,3°C, enquanto Vacaria teve mínima de 3,2°C. Na fronteira com o Uruguai, Quaraí amanheceu com cerca de 3,4°C.

Apesar do frio intenso, não houve registro de geada neste domingo. A presença de nebulosidade, neblina e garoa durante a madrugada impediu uma queda ainda maior nas temperaturas.

— Se tivéssemos amanhecido com céu limpo, provavelmente haveria geada em alguns pontos do Estado — explicou Pasinato.

A previsão indica que o pico da onda de frio deve ocorrer nesta segunda-feira (11), quando as mínimas podem variar entre 2°C e 3°C em várias regiões gaúchas.

A tendência, segundo o analista, é de elevação gradual das temperaturas a partir de quarta-feira (13). As máximas devem voltar a ficar próximas dos 20°C até o fim da semana, embora as manhãs continuem frias.

Setor agrícola

Os impactos no setor agrícola da massa de ar polar devem ser pontuais. As culturas de verão, como milho e soja, estão em fase final de colheita e não devem sofrer prejuízos significativos. Já os cereais de inverno, como o trigo, podem até ser beneficiados pelas baixas temperaturas no início do desenvolvimento.

A maior preocupação está relacionada às hortaliças e às áreas recém-semeadas de canola. Segundo Pasinato, geadas fracas podem provocar queima de folhas em plantações sem proteção adequada.