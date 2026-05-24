Novas Prendas do Rio Grande do Sul são eleitas em Erechim

Foram eleitas nove prendas de três categorias diferentes. Moovimento Tradicionalista Gáucho / Divulgação

A 55ª edição da Ciranda Cultural de Prendas do Rio Grande do Sul definiu, na madrugada deste domingo (24), as nove prendas que irão compor a Gestão Estadual 2026/2027 do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). O resultado foi anunciado por volta das 4h durante o tradicional fandango no CTG Sentinela da Querência, em Erechim.

Considerada uma das principais competições do tradicionalismo gaúcho, o evento reuniu 75 prendas representantes das 30 Regiões Tradicionalistas (RTs) do Rio Grande do Sul. As participantes foram avaliadas em provas ligadas à cultura gaúcha, incluindo conhecimentos sobre história, folclore, arte, costumes e tradição do Estado.

Erechim sediou pela primeira vez a etapa estadual do concurso por ser a cidade da atual 1ª Prenda Adulta do Rio Grande do Sul, Laura Laís Durli. O evento ocorreu ao longo de três dias e contou com a presença de familiares, lideranças tradicionalistas e representantes de entidades de diferentes regiões gaúchas.

Confira as vencedoras:

Categoria Adulta

Luiza Berger Von Ende — DTG Noel Guarany, 13ª RT (Santa Maria)

Luiza Tormes — CTG Sangue Nativo, 22ª RT (Parobé)

Luisa Tormöhlen — CTG Sentinela do Rio Grande, 20ª RT (Independência)

Categoria Juvenil

Dara Montagna Neto — CTG Mata Nativa, 12ª RT (Canoas)

Yasmin Andrade Sauer — Centro Nativista Boitatá, 3ª RT (São Borja)

Izabelly Borges Albrecht — CCN Piazito Carreteiro, 9ª RT (Ijuí)

Categoria Mirim

Julia Fritzen da Silva — CTG Rodeio da Querência, 28ª RT (Frederico Westphalen)

Ana Clara Kerber — CTG Cezimbra Jaques, 20ª RT (São Martinho)

Sophia Schleder Scapin — GTCN Velha Carreta, 25ª RT (Caxias do Sul)