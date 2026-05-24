Novas Prendas do Rio Grande do Sul são eleitas em Erechim

A 55ª edição da Ciranda Cultural de Prendas do Rio Grande do Sul definiu, na madrugada deste domingo (24), as nove prendas que irão compor a Gestão Estadual 2026/2027 do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). O resultado foi anunciado por volta das 4h durante o tradicional fandango no CTG Sentinela da Querência, em Erechim.
Considerada uma das principais competições do tradicionalismo gaúcho, o evento reuniu 75 prendas representantes das 30 Regiões Tradicionalistas (RTs) do Rio Grande do Sul. As participantes foram avaliadas em provas ligadas à cultura gaúcha, incluindo conhecimentos sobre história, folclore, arte, costumes e tradição do Estado.
Erechim sediou pela primeira vez a etapa estadual do concurso por ser a cidade da atual 1ª Prenda Adulta do Rio Grande do Sul, Laura Laís Durli. O evento ocorreu ao longo de três dias e contou com a presença de familiares, lideranças tradicionalistas e representantes de entidades de diferentes regiões gaúchas.
Confira as vencedoras:
Categoria Adulta
- Luiza Berger Von Ende — DTG Noel Guarany, 13ª RT (Santa Maria)
- Luiza Tormes — CTG Sangue Nativo, 22ª RT (Parobé)
- Luisa Tormöhlen — CTG Sentinela do Rio Grande, 20ª RT (Independência)
Categoria Juvenil
- Dara Montagna Neto — CTG Mata Nativa, 12ª RT (Canoas)
- Yasmin Andrade Sauer — Centro Nativista Boitatá, 3ª RT (São Borja)
- Izabelly Borges Albrecht — CCN Piazito Carreteiro, 9ª RT (Ijuí)
Categoria Mirim
- Julia Fritzen da Silva — CTG Rodeio da Querência, 28ª RT (Frederico Westphalen)
- Ana Clara Kerber — CTG Cezimbra Jaques, 20ª RT (São Martinho)
- Sophia Schleder Scapin — GTCN Velha Carreta, 25ª RT (Caxias do Sul)
Com o resultado, Santa Maria será a sede da 56ª Ciranda Cultural de Prendas, em 2027.