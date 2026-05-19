Neblina provoca cancelamentos, desvios e atrasos em voos no Aeroporto de Passo Fundo

Voo da Azul, vindo de Campinas (SP), permaneceu em espera no espaço aéreo por mais 1h. Flight Radar / Reprodução

A forte neblina da manhã desta terça-feira (19) gerou alterações para passageiros que utilizam o Aeroporto Lauro Kortz, em Passo Fundo, no norte do Estado. A condição climática provocou cancelamentos, desvios e atrasos em voos previstos.

Um voo da Gol, que estava com decolagem programada para as 11h10min com destino ao Aeroporto de Guarulhos (GRU), em São Paulo, foi cancelado.

Já um voo da Azul vindo de Campinas (SP), que deveria pousar em Passo Fundo por volta das 10h, permaneceu em procedimento de espera no espaço aéreo da região por mais uma hora, até pousar no Aeroporto pouco antes das 11h.

A mesma aeronave tinha decolagem prevista de Passo Fundo para Campinas às 10h55min, voo que também sofrerá impacto devido ao atraso.

Outro voo afetado foi o da Latam. A aeronave, que tinha Passo Fundo como destino, precisou alternar a rota e pousou em Porto Alegre por volta das 9h.

Em nota enviada à reportagem (leia abaixo), a Latam informou que o voo de Guarulhos para Passo Fundo precisou ser desviado para Porto Alegre por condições meteorológicas, mas que "a aeronave pousou em total segurança". As demais companhias não se manifestaram até o momento.

Nota da Latam

"A LATAM Airlines Brasil informa que o voo LA3514 (São Paulo/Guarulhos – Passo Fundo), de terça-feira (19/5), precisou ser desviado para Porto Alegre em função das condições meteorológicas adversas em Passo Fundo, fato totalmente alheio ao controle da companhia. A aeronave pousou em total segurança na capital gaúcha. Às 10h50, o voo LA3514 foi retomado, pousando no destino às 11h37.