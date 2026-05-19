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Neblina provoca cancelamentos, desvios e atrasos em voos no Aeroporto de Passo Fundo

Voo da Gol tinha decolagem programada para 11h10min, com destino ao Aeroporto de Guarulhos (GRU), mas foi cancelado

Alessandra Hoppen

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