Município de Ernestina declara situação de emergência após vendaval

Município declarou situação de calamidade pública. Prefeitura de Ernestina / Divulgação

O município de Ernestina, no norte do Estado, declarou situação de emergência e estado de calamidade pública na tarde deste sábado (2).

A região foi afetada por fortes chuvas e vendaval, que deixaram pelo menos oito pessoas desalojadas.

A declaração foi emitida pelo prefeito, Odir João Boehmn e dura 180 dias. Com o documento, a cidade é autorizada a convocar voluntários, e a mobilizar órgãos de segurança de outros municípios.

Danos

A tempestade começou por volta de 00h10min. De acordo com a apuração preliminar da prefeitura, cerca de cem residências foram danificadas, além de prédios de órgãos públicos, escolas e um ginásio.

— A gente passou a noite inteira trabalhando, liberando ruas com as máquinas e continuamos agora de manhã. É bem grande o dano — informou Boehm.

Conforme a Defesa Civil, houve danos em telhados de 36 residências e 10 ocorrências de queda de árvores, com obstrução de ruas em diversos bairros da cidade e de localidades no interior, incluindo a RS-153.







