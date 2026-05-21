Geral

Norte do RS
Notícia

Ministério Público retoma investigação sobre esvaziamento recorrente da Barragem do Capingui

Reservatório tem pontos completamente secos onde há poucas semanas havia água. Barragem fica entre Marau e Mato Castelhano

Luiz Otávio Calderan

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS