Mercado interditado em Ijuí estava com 40% dos produtos vencidos: "tinha de tudo"

Uma das apreensões mais graves já registradas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul em operações de fiscalização terminou com um mercado interditado e o proprietário preso em flagrante em Ijuí, no noroeste gaúcho.

A ação ocorreu na quarta-feira (13) e apreendeu cerca de cinco toneladas de produtos impróprios para consumo em três estabelecimentos da cidade.

O caso que mais chamou atenção foi o no Mercado Soberano, no bairro Burtet. No local, foram encontrados produtos vencidos há nove anos, alimentos com mofo, carne sem procedência e sinais de infestação por insetos e roedores.

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Segundo o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, o cenário encontrado impressionou até mesmo equipes acostumadas com operações em diferentes regiões do Estado.

— Pelo volume, dá para dizer que 40% do mercado, no mínimo, estava todo vencido. Tinha tudo que é tipo de irregularidade possível no estabelecimento — afirmou.

Teias de aranha, fezes de rato e baratas

Entre os produtos apreendidos estavam bicos de mamadeira vencidos há seis anos, fraldas infantis fora da validade há quatro anos, bebidas vencidas há oito ou nove anos, além de carnes sem procedência e mercadorias com suspeita de remarcação da data de validade.

Na padaria do mercado, fiscais encontraram insumos com mofo sendo utilizados na produção de alimentos. Também foram identificados produtos de limpeza, sanitizantes e raticidas vencidos.

— Tinha teia de aranha, fezes de rato, barata voando. Isso não precisa orientação. Não se pode ter um estabelecimento que trabalha com alimentos nessas condições. Tinha de tudo — disse o promotor.

Conforme o MP, um dos proprietários foi levado à delegacia e autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo. A legislação prevê pena de dois a cinco anos de detenção, além de multa, para casos de armazenamento e comercialização de produtos impróprios para consumo.

A Vigilância Sanitária abriu processo administrativo e determinou a interdição total do local. O Batalhão Ambiental da Brigada Militar também atuou na fiscalização por irregularidades ambientais e ausência de licenciamento.

Parte da carne apreendida passou por avaliação sanitária e, após liberação, foi destinada ao mantenedouro de animais São Braz, em Santa Maria.