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Mercado interditado em Ijuí estava com 40% dos produtos vencidos: "tinha de tudo"

Produtos vencidos e impróprios para consumo foram apreendidas em três estabelecimentos da cidade. Maior parte foi identificada no Mercado Soberano

Alessandra Hoppen

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Tamires Hanke

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