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Medicação em estudo, polilaminina traz esperança de agricultor tetraplégico voltar a andar no RS

Morador de Jaboticaba, Jair Rodrigues Vargas teve decisão judicial favorável à aplicação da medicação. Terapia já foi administrada em 58 pacientes no país, sendo dois no RS

Eduardo Krais

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