Geral

Cartão postal da cidade
Notícia

Marco de entrada de Passo Fundo, Caravela é alvo frequente de vandalismo e falta de manutenção na RS-324

Prefeitura diz que pretende fazer reparos no espaço em maio, incluindo limpeza e pintura

Eduarda Costa

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS