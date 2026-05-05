Marco de entrada de Passo Fundo, Caravela é alvo frequente de vandalismo e falta de manutenção na RS-324

Caravela foi instalada há 26 anos em um dos trevos de Passo Fundo. Eduarda Costa / Agencia RBS

A Caravela Portuguesa construída em uma das principais entradas de Passo Fundo, no norte do Estado, gera debate sobre a falta de manutenção no monumento, que é um dos cartões postais da cidade.

Instalada em um canteiro da Avenida Brasil com as rodovias RS-324 e RS-153, a estrutura homenageia os 500 anos do Descobrimento do Brasil, celebrado em 22 de abril de 2000. Quase três décadas depois, o monumento ainda levanta questões do que representa em termos de história e identidade da cidade.

À época, o vereador Édison Nunes foi quem propôs o monumento para homenagear os portugueses. O custo foi de R$ 40 mil do poder público municipal. Porém, o que poderia ser um ponto turístico da cidade, é alvo de vandalismo e abrigo de pessoas em situação de rua.

— A caravela se tornou um ponto de referência na entrada da cidade e construiu uma identificação da comunidade. É relevante pontuar que somos o único país na América a comemorar a chegada dos colonizadores, e a partir disso, devemos entender a força dos elementos simbólicos para um povo, seja em termos de país ou cidade — pontua a presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), Rita Juliane Rodrigues Tatim.

Falta de manutenção é principal problema

A falta de pintura, limpeza e cuidado com o local é o principal problema do monumento. Atualmente, a estrutura tem pichações, sujeira e lixos no entorno, servindo de abrigo para pessoas em situação de rua.

Questionada pela reportagem, a prefeitura informou que deve fazer uma manutenção do espaço em até 20 dias, em ação conjunta das secretarias de Cultura e de Serviços Gerais.

— Estamos finalizando a aquisição dos materiais necessários, como as tintas. As melhorias serão de pintura, limpeza e reparos, com o objetivo de preservar o espaço e valorizar o patrimônio público do município — disse o secretário municipal de Serviços Gerais, Alexandre de Mello.

Obras no trevo

O governador Eduardo Leite anunciou, na segunda-feira (4), que os projetos de engenharia dos trevos da Caravela e do bairro Santa Marta foram concluídos. A partir de agora, o governo ingressa na fase de orçamentação para, posteriormente, abrir o processo de licitação. O investimento estimado é de R$ 150 milhões.

O projeto inclui três novas trincheiras, com o objetivo de melhorar a fluidez tanto do tráfego quanto das rotas de passagem. Também está prevista a duplicação de três quilômetros do trecho.