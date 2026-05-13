Mais de 600 quilos de alimentos impróprios são apreendidos no noroeste do RS

Uma força-tarefa do Programa Segurança dos Alimentos apreendeu e inutilizou 630 quilos de produtos impróprios para consumo durante uma operação realizada na terça-feira (12). Foram fiscalizados cinco estabelecimentos de São Miguel das Missões, no noroeste do Estado.
Entre os itens recolhidos estavam carne, ovos, amendoim, iogurtes e pães. Também foram apreendidas unidades de álcool com comercialização proibida em mercados. Conforme os agentes, as principais irregularidades encontradas foram produtos vencidos, sem procedência, sem rotulagem adequada ou armazenados fora da temperatura exigida para conservação.
Parte da carne apreendida foi encaminhada ao Mantenedouro São Braz, em Santa Maria. A operação contou com a participação do promotor da Promotoria de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, além de servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRS), Vigilância Sanitária Municipal de São Miguel das Missões, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Delegacia do Consumidor (Decon) e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).