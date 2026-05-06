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Norte do RS
Notícia

Mais de 2,5 toneladas de alimentos impróprios são apreendidas em mercados de Não-Me-Toque

Produtos estavam armazenados de forma inadequada, com validade vencida ou sem identificação de origem

Alessandra Hoppen

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