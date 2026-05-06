Mais de 2,5 toneladas de alimentos impróprios são apreendidas em mercados de Não-Me-Toque

Mais de 2,5 toneladas de produtos impróprios para consumo foram apreendidas durante fiscalização realizada na terça-feira (5) em três mercados de Não-Me-Toque, no norte do Estado.
Entre os itens recolhidos estavam carnes, miúdos, embutidos, pescados e feijão, além de produtos coloniais, como vinho, queijo e mel, além de alimentos de padaria. Agentes da força-tarefa do Programa Segurança dos Alimentos, do Ministério Público, também apreenderam unidades de álcool de comercialização proibida em mercados.
Segundo o MP, as principais irregularidades encontradas foram o armazenamento inadequado e fora da temperatura exigida, produtos com prazo de validade vencido e mercadorias sem procedência ou sem identificação de origem.
A ação contou com a participação da Promotoria de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRS), além da fiscalização equipes da prefeitura de Não-Me-Toque e Secretarias Estaduais da Saúde e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). Também participaram da ação contou policiais da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).