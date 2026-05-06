Mais de 200 pessoas formam fila para regularizar título eleitoral em Passo Fundo

Primeiras pessoas chegaram por volta das 6h30min. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Mais de 200 pessoas estiveram na fila antes das 10h, horário de abertura do Cartório da 33ª Zona Eleitoral, em Passo Fundo, para regularização do título eleitoral. Em horário especial, o atendimento vai até às 19h desta terça-feira (6), último dia para regularizar o cadastro.

A fila chegou a ocupar quase duas quadras da Rua Saldanha Marinho. A movimentação intensa foi marcada especialmente pela presença de jovens em busca do primeiro título. As primeiras pessoas chegaram por volta das 6h30min para garantir atendimento e não perder o prazo.

Foi o caso de Simone de Britto dos Santos, que levou o sobrinho, Luís Victor da Veiga de Quadros, de 17 anos, para fazer o alistamento eleitoral.

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— Nós chegamos aqui bem cedo, fomos os segundos a chegar. Eu trouxe meu sobrinho pra fazer o primeiro título — contou.

Em meio a fila, também teve quem buscou regularizar a situação mesmo não precisando mais votar. O aposentado Carlos Nelci dos Santos, de 71 anos, chegou por volta das 8h25min.

— Perdi todos os meus documentos e fiquei só com a carteirinha do ônibus. Se eu conseguir fazer o título, aproveito pra votar neste ano — disse.

Nesta terça-feira (6), último dia para regularizar o título antes das eleições de 2026, o atendimento no cartório em Passo Fundo segue até as 19h.

Alta demanda

Na segunda-feira (5), o cartório registrou 319 atendimentos. Desses, mais da metade foram alistamentos eleitorais. Foram 176 pessoas atendidas para efetivação do primeiro título, 77 transferências e 66 revisões de dados.

A regularização é obrigatória para quem deseja participar das eleições. Após o prazo final, o cadastro eleitoral é fechado para a organização do pleito, impedindo alterações.

Pendências como pagamento de multas, comprovação de voto ou justificativa da ausência podem ser feitas As multas podem ser pagas por boleto, depósito no Banco do Brasil ou por Pix. Para quitar os débitos, basta acessar o site do TSE informando nome, CPF ou número do título.