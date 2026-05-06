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Mais de 200 pessoas formam fila para regularizar título eleitoral em Passo Fundo

Primeiras pessoas chegaram por volta das 6h30min para garantir atendimento no Cartório da 33ª Zona Eleitoral, em Passo Fundo

Alessandra Hoppen

Repórter

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