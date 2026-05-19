Geral

Nascida em 1912
Notícia

"Levar a vida na brincadeira e namorar bastante também", aconselha idosa que completou 114 anos em Santo Ângelo

Embora não haja confirmação oficial sobre recordes de longevidade, a idosa pode estar entre as pessoas mais velhas do Brasil

Tamires Hanke

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS