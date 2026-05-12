Lareira no banheiro? Posto de combustíveis vira refúgio para aquecer caminhoneiros no inverno gaúcho

Uma rede de postos de combustíveis do norte do RS encontrou uma forma de ajudar a amenizar o frio gaúcho para os caminhoneiros. Lareiras foram instaladas nos banheiros — e imagens da estrutura, incomum para o espaço, chamaram a atenção.

— Foi ideia do meu pai. Às vezes os caminhoneiros vêm de muito longe, não estão acostumados com o frio do Sul, então a gente teve essa ideia para recebê-los — conta a responsável pelo setor jurídico da Rede de Postos RHRiss, Cristiane Riss.

A rede possui quatro postos no Rio Grande do Sul, sendo dois em Carazinho, um em Fontoura Xavier e outro em Almirante Tamandaré do Sul. Todos oferecem a lareira no banheiro masculino.

Em Carazinho, a lareira existe há mais de duas décadas, e em Fontoura há seis anos. O chuveiro também é uma opção para se aquecer: a ficha é disponibilizada aos clientes que abastecem no posto, com duração de sete minutos. Para quem deseja só tomar banho, a ficha custa R$ 10.