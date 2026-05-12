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Conforto na "friaca"
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Lareira no banheiro? Posto de combustíveis vira refúgio para aquecer caminhoneiros no inverno gaúcho

Vídeo com lareira em banheiro chamou a atenção. Estrutura existe em postos de três cidade do norte gaúcho

Felipe Matiasso*

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