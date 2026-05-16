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Encontro com alienígenas 
Notícia

Inspirado em OVNIs, monumento que homenageia Artur Berlet é inaugurado após cinco anos em Sarandi

Figura terminou de ser construída em 2021, mas até então, não havia sido oficialmente inaugurada. Cerimônia aconteceu na última quinta (14)

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