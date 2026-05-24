Incêndio em residência deixa dois idosos feridos em Passo Fundo

Um incêndio destruiu parte de uma residência de alvenaria no centro de Passo Fundo, no norte do Estado, na manhã deste domingo (24). O caso aconteceu na Avenida General Neto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 10h30min. Três caminhões foram deslocados para o atendimento da ocorrência. As chamas levaram cerca de duas horas para serem controladas.