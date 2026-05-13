Idoso morre em incêndio em residência no interior de Ibirubá

Um idoso de 69 anos morreu durante um incêndio que atingiu uma casa em Ibirubá, no noroeste do Estado, na manhã desta quarta-feira (13). O caso aconteceu no bairro Unida.

Conforme informações preliminares da Polícia Civil, a suspeita é que a vítima tenha ido tomar banho com um aquecedor ligado, que acabou pegando fogo e incendiando o local. O idoso foi identificado como Oriovaldo Elói Dresch.

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