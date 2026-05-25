Idoso morre após incêndio em residência em Passo Fundo

Vítima de incêndio em Passo Fundo foi identificada como João Carlos Wairich Neto. Leandro Mohr / Divulgação

Um idoso morreu após um incêndio atingir uma residência no centro de Passo Fundo, no norte do Estado, na manhã de domingo (24). O caso aconteceu na Avenida General Neto.

A vítima foi identificada como João Carlos Wairich Neto. Ele estava em casa com a esposa quando o fogo começou, por volta das 10h30min.

O casal ficou ferido e foi socorrido. Wairich Neto foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu e morreu durante atendimento. A informação foi confirmada pela Central de Óbitos.

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A esposa dele também foi encaminhada para atendimento hospitalar. O estado de saúde da mulher não foi divulgado.