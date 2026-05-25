Idoso morre após incêndio em residência em Passo Fundo

Um idoso morreu após um incêndio atingir uma residência no centro de Passo Fundo, no norte do Estado, na manhã de domingo (24). O caso aconteceu na Avenida General Neto.
A vítima foi identificada como João Carlos Wairich Neto. Ele estava em casa com a esposa quando o fogo começou, por volta das 10h30min.
O casal ficou ferido e foi socorrido. Wairich Neto foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu e morreu durante atendimento. A informação foi confirmada pela Central de Óbitos.
A esposa dele também foi encaminhada para atendimento hospitalar. O estado de saúde da mulher não foi divulgado.
Conforme o Corpo de Bombeiros, três caminhões foram deslocados para combater as chamas. O incêndio levou cerca de duas horas para ser controlado e parte da residência de alvenaria foi destruída pelo fogo. As causas do incêndio serão investigadas.