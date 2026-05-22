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Moradores de Pinheirinho
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Homem morre durante velório do amigo em Ibirubá, no norte do Estado: "viviam juntos desde pequenos"

João Sebastião Gularte Correa, 76 anos, tocava uma música em homenagem a Gentil Scapini quando sofreu uma parada cardiorrespiratória

Felipe Matiasso*

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