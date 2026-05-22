Homem morre durante velório do amigo em Ibirubá, no norte do Estado: "viviam juntos desde pequenos"

Os amigos João Sebastião Gularte Correa e Gentil Scapini. Arquivo pessoal / /

Foi atendendo um pedido do amigo de mais de quatro décadas que João Sebastião Gularte Correa, 76 anos, morreu na última quinta-feira (21). O idoso tocava uma música com uma sanfona no velório do amigo Gentil Scapini, em Ibirubá, no noroeste do Estado, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O amigo, Gentil, tinha 78 anos e sofria de um câncer. Ele morreu na quarta-feira (20), por volta do meio-dia. Durante o velório na mesma noite, os familiares pediram para que João o homenageasse, atendendo a um último pedido do amigo.

Na manhã da quinta-feira (21), por volta das 10h, enquanto o corpo de Gentil começava o translado da Capela Mortuária de Ibirubá à Capela do Pinheirinho, no interior do município, João tocava uma música quando sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no local.

— Foi a emoção do momento, era uma amizade de muito tempo, eles viviam juntos desde pequenos no interior — conta o filho de João, Rafael Correa.

Ambos eram moradores da comunidade Pinheirinho e se visitavam frequentemente para tocar gaita, principalmente em datas comemorativas.

Irmão do músico Ernesto Nunes, João não possuía nenhum problema de saúde e, conforme o filho, era uma pessoa querida por todos.

— Gentil se dedicava à comunidade. Era uma pessoa alegre, com muitos amigos, parceiro e participativo. A alegria dele era ver o João tocando gaita — contou a nora, Leodete da Silva Scapini.