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Noroeste do RS
Notícia

Homem morre após roupas prenderem em hélice de colheitadeira em Campo Novo

Joceli Saviczki, 52 anos, morreu em sua propriedade na localidade de Pasta Mecânica  

Heloisa Gamero

Repórter

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