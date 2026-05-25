Homem morre após roupas prenderem em hélice de colheitadeira em Campo Novo

Um homem de 52 anos morreu na tarde de domingo (24) após se envolver em um acidente com uma colheitadeira no interior de Campo Novo, no noroeste do Estado. A vítima foi identificada como Joceli Saviczki.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Bruno Chaves, a vítima trabalhava em sua propriedade, na localidade de Pasta Mecânica, quando a colheitadeira apresentou falha mecânica.

Ao verificar o problema, as roupas de Joceli prenderam na hélice do aparelho, causando compressão no tórax. O acidente aconteceu às 17h e o agricultor morreu no local.