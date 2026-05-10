Homem morre ao cair de araucária no interior de Fontoura Xavier

Familiares ainda tentaram prestar socorro à vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Polícia Civil / Divulgação

Um homem morreu ao cair de uma araucária no fim da tarde de sábado (9), na localidade de Linha Carrapicho, interior do município de Fontoura Xavier, no Norte do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Daniel Vaz, de 43 anos.

De acordo com informações da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Soledade e da Brigada Militar (BM), a ocorrência foi registrada por volta das 18h. Equipes foram acionadas após familiares comunicarem o acidente, ocorrido em uma área do interior do município.

Conforme a polícia, Vaz realizava a colheita de pinhão em uma araucária quando o galho em que estava teria cedido, causando a queda. Familiares ainda tentaram prestar socorro à vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.