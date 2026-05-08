Homem fica ferido após incêndio em Barão de Cotegipe

Uma residência pegou fogo na tarde desta sexta-feira (8), em Barão de Cotegipe, no norte do Estado. As chamas destruíram parte da estrutura e deixaram um homem de 25 anos ferido.
De acordo com os Bombeiros Voluntários, moradores da região controlaram o fogo antes mesmo da chegada das equipes de socorro.
A vítima, filho da proprietária da residência, foi encontrado pelos socorristas inconsciente e foi internado no Hospital Santa Terezinha, em Erechim. Ele teria inalado fumaça.
Segundo as informações, o incêndio começou em um dos quartos, mas ainda não se sabe qual teria sido a causa. O caso será investigado pela Polícia Civil.