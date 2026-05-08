Homem fica ferido após incêndio em Barão de Cotegipe

Vítima foi encontrada inconsciente e foi encaminhada ao hospital. Bombeiros Voluntários de Barão de Cotegipe / Reprodução

Uma residência pegou fogo na tarde desta sexta-feira (8), em Barão de Cotegipe, no norte do Estado. As chamas destruíram parte da estrutura e deixaram um homem de 25 anos ferido.

De acordo com os Bombeiros Voluntários, moradores da região controlaram o fogo antes mesmo da chegada das equipes de socorro.

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A vítima, filho da proprietária da residência, foi encontrado pelos socorristas inconsciente e foi internado no Hospital Santa Terezinha, em Erechim. Ele teria inalado fumaça.