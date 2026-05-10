Homem é encontrado morto sobre via férrea em Cruz Alta

Corpo foi localizado por maquinista em um trecho afastado da área urbana. Fábio Marangon / Imagem cedida

Um homem foi encontrado morto na noite de sábado (9) sobre a via férrea em Cruz Alta. A vítima foi identificada como Marcos Brum Delgado, 48 anos, morador do município.

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado pelo maquinista de uma locomotiva que fazia o trajeto entre Cruz Alta e Santa Maria. O condutor acionou a Brigada Militar após perceber que havia passado sobre algo nos trilhos.

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Conforme a polícia, o maquinista parou a composição para verificar o local. Foi então que encontrou o corpo da vítima em um trecho afastado da área urbana.

A Polícia Civil investiga o caso e aguarda os laudos da perícia e da necropsia para esclarecer as circunstâncias da morte. A principal hipótese é de atropelamento ferroviário.