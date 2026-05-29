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Falta de higiene
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Frigorífico é interditado e duas toneladas de alimentos impróprios são apreendidos em Tucunduva

Ação do Ministério Público aconteceu nesta quinta-feira (28). Frigorífico foi interditado por maus-tratos a animais

Heloisa Gamero

Repórter

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