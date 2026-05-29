Frigorífico é interditado e duas toneladas de alimentos impróprios são apreendidos em Tucunduva

Cerca de duas toneladas de alimentos impróprios para consumo foram apreendidas na quinta-feira (28) em Tucunduva, no noroeste do estado. Além da apreensão, um frigorífico foi interditado por falta de higiene e maus-tratos a animais.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) coordenou a ação por meio do Programa Segurança dos Alimentos, que fiscalizou três estabelecimentos comerciais do município.

No frigorífico interditado, os agentes constataram péssimas condições sanitárias e flagraram o abate de animais sem os cuidados necessários para evitar o sofrimento. Os fiscais também vistoriaram um supermercado durante a ofensiva.

Em um açougue da cidade, as equipes recolheram em torno de uma tonelada de carne. O estabelecimento armazenava o produto de forma inadequada e não apresentou os documentos que comprovam a procedência legal da mercadoria.

Promotores de Justiça da Defesa do Consumidor de Porto Alegre, da Promotoria Especializada Criminal de Porto Alegre e da Promotoria de Crissiumal integraram a fiscalização.