Fresol segue até o sábado com edição especial de Dia das Mães em Passo Fundo

Feira acontece no Belluno Eventos. Jean Pimentel / Grupo RBS

Uma edição especial da Fresol, a maior Feira de Economia Solidária do norte do Estado, começou nesta quinta-feira (7) em Passo Fundo. Desta vez no Belluno Eventos, a feira segue até o sábado (9) com temática de Dia das Mães.

São em torno de 50 expositores, a maioria mulheres empreendedoras que fomentam a economia solidária na cidade. Há artesanato, gastronomia e itens autorais pensados especialmente para as mães.

— A ideia é que cada visitante possa explorar sabores, aromas e histórias que valorizam os empreendedores locais e a produção sustentável. Mais do que um espaço de compras, a Fresol se consolida como um ambiente de vivências, conectando os expositores e público — explica o coordenador da feira, Ademar Marques.

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O destaque são os produtos exclusivos, que são opções de presentes, comenta a artesã Priscila Pezzini:

— A feira é uma oportunidade essencial para dar visibilidade ao nosso trabalho, para fortalecer a economia local e para valorizar o que é feito à mão, porque aquilo que é feito à mão é único, não existe outro igual.

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