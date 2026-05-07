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Fresol segue até o sábado com edição especial de Dia das Mães em Passo Fundo

Feira de Economia Solidária reúne cerca de 50 expositores, com destaque para mulheres empreendedoras e produtos artesanais

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