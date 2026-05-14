Fraldas, bicos infantis e carnes vencidas: fiscalização apreende 5 toneladas e leva à prisão dono de mercado em Ijuí

Cerca de cinco toneladas de produtos impróprios para o consumo foram apreendidas em três mercados de Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul, em uma operação de fiscalização nesta quarta-feira (13).
Em um dos estabelecimentos vistoriados, as irregularidades levaram à interdição total do local. O proprietário do mercado foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo.
Segundo o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, o local fechado chamou atenção pelo número e pela gravidade dos problemas encontrados.
— Nos deparamos com todo o tipo de problema — relatou.
Entre os itens apreendidos estavam bicos de mamadeira com seis anos de validade expirada e fraldas infantis vencidas há quatro anos. Também foram localizados raticidas, produtos de limpeza e sanitizantes fora do prazo, além de mercadorias com indícios de remarcação da data de validade.
Na área da padaria, os fiscais constataram a presença de mofo nos insumos utilizados na produção dos alimentos.
Os agentes também encontraram grande quantidade de carnes e alimentos coloniais sem comprovação de procedência, além de diversos produtos fora do prazo de validade.
Parte da carne apreendida passou por avaliação das condições sanitárias e, após liberação, foi destinada ao mantenedouro de animais São Braz, em Santa Maria.
A ação faz parte do Programa Segurança dos Alimentos, coordenado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Também integraram a operação representantes da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), da Delegacia do Consumidor (DECON), da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM), da Vigilância Sanitária Municipal e do Serviço de Inspeção Municipal de Ijuí.