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Prisão em flagrante
Notícia

Fraldas, bicos infantis e carnes vencidas: fiscalização apreende 5 toneladas e leva à prisão dono de mercado em Ijuí

Também foram localizados raticidas, produtos de limpeza e sanitizantes fora do prazo, além de mercadorias com indícios de remarcação da data de validade

Zero Hora

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