Fraldas, bicos infantis e carnes vencidas: fiscalização apreende 5 toneladas e leva à prisão dono de mercado em Ijuí

O proprietário do mercado foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo. Ministério Público do Rio Grande Sul / Divulgação

Cerca de cinco toneladas de produtos impróprios para o consumo foram apreendidas em três mercados de Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul, em uma operação de fiscalização nesta quarta-feira (13).

Em um dos estabelecimentos vistoriados, as irregularidades levaram à interdição total do local. O proprietário do mercado foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo.

Segundo o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, o local fechado chamou atenção pelo número e pela gravidade dos problemas encontrados.

— Nos deparamos com todo o tipo de problema — relatou.

Entre os itens apreendidos estavam bicos de mamadeira com seis anos de validade expirada e fraldas infantis vencidas há quatro anos. Também foram localizados raticidas, produtos de limpeza e sanitizantes fora do prazo, além de mercadorias com indícios de remarcação da data de validade.

Na área da padaria, os fiscais constataram a presença de mofo nos insumos utilizados na produção dos alimentos.

Os agentes também encontraram grande quantidade de carnes e alimentos coloniais sem comprovação de procedência, além de diversos produtos fora do prazo de validade.

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Parte da carne apreendida passou por avaliação das condições sanitárias e, após liberação, foi destinada ao mantenedouro de animais São Braz, em Santa Maria.