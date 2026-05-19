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Justiça do Trabalho
Notícia

Empresa de Seberi é condenada a pagar R$ 1 milhão por dano moral coletivo devido a 3 mil subnotificações de acidentes de trabalho

MPT identificou volume expressivo de irregularidades durante uma fiscalização realizada em junho de 2025

Heloisa Gamero

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