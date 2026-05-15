Empresa de reciclagem fiscalizada em Marau descartava embalagens de agrotóxicos direto no solo

Uma empresa de reciclagem foi flagrada operando de forma irregular no interior de Marau, no norte do Estado. A fiscalização ocorreu na quinta-feira (14) e identificou problemas ambientais como o armazenamento inadequado de embalagens de agrotóxicos.

Conforme a Brigada Militar, durante a fiscalização foram encontradas embalagens de agrotóxicos depositadas diretamente sobre o solo e expostas a céu aberto, sem sistema de contenção ou controle ambiental. O local estava em funcionamento e sem atender às exigências legais.

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O material encontrado pode conter resíduos tóxicos capazes de contaminar o solo, lençóis freáticos e cursos d’água, além de representar perigo à fauna, à flora e à população.